Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı - Haberler Spor
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Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

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Wayne Rooney'nin 2009 doğumlu oğlu Kai Rooney, Manchester United alt yaş takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. U12 karşılaşmasında United, Liverpool'u 5-4 yenerken, 4 golü Kai Rooney attı. 2015 yılında oğlunu Galatasaraylı formayla gezdiren Rooney, "Hayranı olduğu takımların formalarını giymeyi seviyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kai Rooney, babasını geçecek gibi. 2009 doğumlu 12 yaşındaki forvet, Manchester United'ın Liverpool'u 5-4 yendiği maçta tam 4 gol kaydetti. Kai, 2015 yılında giydiği Galatasaray formasıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların kalbini fethetmişti. Drogba, Sneijder gibi transferler, Kai'yi Galatasaraylı yapmıştı.

Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

"HAYRAN OLDUĞU TAKIMLARDAN"

Wayne Rooney, oğlunun başka takımların formasını giymesiyle ilgili sorulan soruya, "Barcelona, Everton, Real Madrid ve Galatasaray forması var. Hayranı olduğu takımların formalarını giymeyi seviyor. O gerçek bir futbolsever. Futbola aşık" ifadelerini kullanmıştı.

Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı
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/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Çınar Saraç:Babasından dolayı istediği yerde oynar eder , diğer garibanlar da bir tarafını yırtar
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Uğur Duran:Hiç unutmam... Babası Avrupadaki ilk gölünü Fenere atmıştı... Hemde Hat-Trick yapmıştı... Oğlunun Galatasaray'ı sevmesi normal :)))
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Haber: Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı - Haberler Spor
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