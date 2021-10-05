Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

Kai Rooney, babasını geçecek gibi. 2009 doğumlu 12 yaşındaki forvet, Manchester United'ın Liverpool'u 5-4 yendiği maçta tam 4 gol kaydetti. Kai, 2015 yılında giydiği Galatasaray formasıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların kalbini fethetmişti. Drogba, Sneijder gibi transferler, Kai'yi Galatasaraylı yapmıştı.

"HAYRAN OLDUĞU TAKIMLARDAN"

Wayne Rooney, oğlunun başka takımların formasını giymesiyle ilgili sorulan soruya, "Barcelona, Everton, Real Madrid ve Galatasaray forması var. Hayranı olduğu takımların formalarını giymeyi seviyor. O gerçek bir futbolsever. Futbola aşık" ifadelerini kullanmıştı.

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