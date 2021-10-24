Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftara gözaltı (2) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftara gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Spor
Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftara gözaltı (2)

3'Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI, 1'İ KARANTİNAYA ALINDI TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki maçın 52'nci dakikasında sahaya, aralarında Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları...

KIRIKKALE (DHA) - 3'Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI, 1'İ KARANTİNAYA ALINDI

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki maçın 52'nci dakikasında sahaya, aralarında Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları bulunan konfetilerin atılması olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada, Forza Fidangör Taraftar Grubu lideri Ş.Ö. ile birlikte C.D., Ü.T. ve B.M., gözaltına alındı. 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ş.Ö., C.D., Ü.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden B.M.'nin ise sağlık kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evde karantinaya alındığı, karantinasının bitmesinin ardından hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Spor Haberleri
Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltına alındı

Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltına alındı

 Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar

Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar

 Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title