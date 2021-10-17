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ASKF Başkanı Mutlu Önal TASKK yönetimine girdi

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ASKF Başkanı Mutlu Önal TASKK yönetimine girdi

Kayseri ASKF Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) yönetimine girdi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri ASKF Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) yönetimine girdi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Düşmez, yeniden başkan oldu. Kayseri ASKF delegeleri de genel kurulda oylarını Ali Düşmez'den yana kullanırken, Kayseri ASFK Başkanı Mutlu Önal da yönetim kurulu listesine dahil oldu.

Yeniden başkan seçilen Ali Düşmez'in yönetiminde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal da yerini aldı. - KAYSERİ

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Haber: ASKF Başkanı Mutlu Önal TASKK yönetimine girdi - Haberler Spor
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