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Arkas Spor, Efeler Ligi'nde 3'te 3 peşinde

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Arkas Spor, Efeler Ligi'nde 3'te 3 peşinde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın Bingöl Solhanspor'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmir'e galibiyetle döneceklerine inandığını bildirdi.

BİNGÖL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın Bingöl Solhanspor'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmir'e galibiyetle döneceklerine inandığını bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 sezonuna Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Tokat Belediye Plevne galibiyetleriyle başladıklarını hatırlattı.

Yarın da deplasmanda Bingöl Solhanspor'la karşılaşacaklarını belirten Özden, "Sezona iyi başladık ve galibiyet serimizi Bingöl'de de sürdürmek istiyoruz. Solhanspor'u da mağlup ederek sezonun ikinci deplasman galibiyetini almayı hedefliyoruz. Lider gideceğimiz Bingöl'den İzmir'e yine lider döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Bingöl Solhanspor ile Arkas Spor arasında yarın saat 14.00'te başlayacak müsabaka, Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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