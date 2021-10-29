Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarının finali, yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılıyor.

14. Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğinde gerçekleştiriliyor. 2021 yılında Turkuaz Yüzme Serisi adıyla Muğla'nın Marmaris, Göcek ve Bodrum sularında düzenlenen şampiyonada yüzücüler, Bodrum finallerinde yarışıyor.

Türkiye'de 40 ilden yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada aralarında yurtdışından katılımcıların da yer aldığı yüzücüler, 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre, 6 kilometre ve 10 kilometrede yarışıyor. Yalıçiftlik Mahallesi'nde yapılan ve gece yüzüşünün yapılacağı şampiyona Pazar günü sona erecek.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, 14. Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarının finalini Bodrum'da yaptıklarını ifade ederek "Organizasyon Bodrum'da muhteşem bir koyda yapılıyor. Şampiyonanın sadece Akdeniz çanağı değil, dünya ölçeğinde nitelikli ve güvenilir bir şampiyonayı hayata geçiriyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı, bazı kontenjanlar dahilinde kısıtlamalar getirdik. 2020 yılında şampiyonayı gerçekleştirememiştik. 2019 yılında yaklaşık 2 bine yakın sporcu katıldı. Bu yıl ise daha kısıtlı tutarak 800'e yakın sporcu kulaç atıyor. Ülkemizin 40'a yakın ilinden sporcular katılıyor. Yurtdışından da 20-30 sporcu katılıyor. Bu yıl Avrupalı ülkelerin seyahat kısıtlamasından dolayı, şampiyonamıza kısıtlı katıldılar. Sporcularımızın sağlığını ön planda tutarak, pandemi şartlarına uyan bir organizasyon oluyor." ifadelerini kullandı. - MUĞLA