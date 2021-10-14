Anadolu Efes, Milano deplasmanında

THY Euroleague'e kötü başlangıç yapan Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile oynayacağı maçtan galip ayrılarak çıkış yapmak istiyor.

THY Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes yarın TSİ 21.30'da İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 3 haftada lacivert-beyazlılar galibiyetle tanışamazken, İtalyan ekibi ise 3 müsabakadan da galip ayrıldı.

31. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Euroleague'de 30 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes 20 kez parkeden galip ayrılırken, Milano ise 10 kez galibiyet sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı İtalyan temsilcisi evinde 98-75, deplasmanda da 72-69'luk skorlarla galip ayrılmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde geride kalan maçlarda Anadolu Efes'te 79,3 sayı, 28.0 ribaund ve 13.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Olimpia Milano ise 81,7 sayı, 36.3 ribaund ve 17.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 21.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. İtalyan temsilcisinde ise Devon Hall 13.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Bu önemli karşılaşmayı Borys Ryzhyk, Ilija Belosevic ve Leandro Lezcano hakem üçlüsü yönetecek.

(Oğuzhan Ort-İHA)

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