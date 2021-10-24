American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları tamamlandı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen The Bodrum Cup Yelken Yarışları ödül töreniyle sona erdi.

American Hospital'ın isim sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bu yıl rotasıyla orman yangınından etkilenen alanlara dikkatin çekildiği The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler oluştu.

Yarışlar, mart ayında 85 yaşında vefat eden, Bodrum guletlerinin tasarımı ve yapımına katkı sağlayan emektar usta Erol Ağan'ın adı verilen Kissebükü-Bodrum arasındaki etapla tamamlandı.

The Bodrum Cup genel sıralamada "Hızır 1" birinci, "Usta K" ikinci, "Jasmin 1" de üçüncü oldu.

Tersanede düzenlenen ödül törenine, "Lost" ve "Prison Break" gibi dizilerin yönetmenliğini yapan ABD'li Bobby Roth ile "Filinta" ve "Yüzleşme" gibi dizilerin yapımcıları arasında yer alan Bülent Turgut da katıldı.

Roth, Bodrum'un dizi ve film çekimi için güzel bir yer olduğunu söyledi.

Sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından Teoman konseri gerçekleştirildi.