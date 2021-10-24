Alsancak Stadı'nda merdivenlere siyah renk ayarı

İZMİR (DHA) -

İZMİR'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden inşaatı yapılan haliyle 6 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılması beklenen Alsancak Stadı'nda son düzenlemeler sürerken hareketli saatler yaşanıyor. İzmir'i Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Altay ile 1'inci Lig'de temsil eden Altınordu'nun söz sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yeni stadyumda ilk etapta rengi sarı olan merdiven boşlukları, Altaylı kurmayların son hamlesiyle antrasit siyaha boyatıldı.

Dış cephesi stat 2014 yılında çürük olduğu için kapatılıp yıkılmadan önce kiracısı olan Altay'ın renkleri olan siyah-beyaz membranla kaplanan Alsancak Stadı'nda beyaz koltukların arasına kırmızı koltuklarla, "Alsancak" yazılması, stadı tamamen siyah-beyaz isteyen Altaylı taraftarların tepkisini çekti. Altay taraftarının sosyal medyaya sızan beyaz koltukların arasına kırmızı Alsancak yazısı fotoğrafa tepki göstermesi üzerine harekete geçen yönetim, çareyi merdivenlerin rengini değiştirmekte buldu.

Altaylı yöneticilerin dün tüm gün boyunca üst düzey görüşmeler yaparak merdivenlerin renginin değiştirilmesini sağladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası bu kararı aldırdığı bildirildi. Alsancak Stadı'nda akşam saatlerinde acil değişiklikle sarı olan merdivenlerin rengi boyanarak siyaha döndürüldü. Altınordu ise geçtiğimiz günlerde gazetelere ilan verip ardından da basın toplantısı düzenleyerek 1962'de yapılan protokole göre Alsancak Stadı'nın kullanım haklarının yarısını devletten istemişti.