- Adil Gevrek: Çıkışımız devam edecek

MALATYA - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, üst üste aldıkları 2 galibiyetle moral ve konum olarak iyi bir yere geldiklerini belirterek, "Çıkışımız devam edecek" dedi.

Altay galibiyeti sonrası çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, galibiyetten dolayı teknik ekip ve futbolcuları tebrik ettiğini söyledi. 90 dakika boyunca desteklerini kesmeyen taraftarlara da teşekkür eden Gevrek, bugün Altay karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'a karşı galip geldikten sonra bugün de sahalarında kazanmalarının önemli olduğunu belirten Gevrek, "Geçen hafta deplasman galibiyetini bugün burada da kazanarak taçlandırdık. İyi bir yoldayız, iyi bir takımımız var" şeklinde konuştu.

5 maçlık mağlubiyet sonrası üst üste 2 galibiyet ile morallerin yerine geldiğini de belirten Başkan Gevrek, "Hocamızın 2'inci maçı ve 2 galibiyet. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız. Maç maç gidiyoruz. 5 maç üst üstte kaybetmeyle biraz kredimizi tükettik ve çok şükür 2 maç üst üste kazanarak hem moral hem de konum olarak iyi bir yerel geldik" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in uzun bir maraton olduğunu da ifade eden Gevrek, "Önümüzdeki hafta deplasmanda Kasımpaşa karşısında öncelikle kaybetmeden puan ve puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.