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Spor adamı Nur Gencer'in cenazesi Muğla'da defnedildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.

08.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:04
Spor adamı Nur Gencer'in cenazesi Muğla'da defnedildi

Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan adamı Nur Gencer'in cenazesi, 'nın ilçesinde defnedildi.

Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde öğle namazı sonrasında düzenlenen törene, 72 yaşında vefat eden Gencer'in ailesi, yakınları ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Eski milli basketbolcu Efe Aydan, törende, spor camiasına başsağlığı diledi.

Gencer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Spor adamı Nur Gencer'in cenazesi Muğla'da defnedildi
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