Spor A.Ş kupa ve madalyalar ile döndü
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Spor A.Ş kupa ve madalyalar ile döndü

Spor A.Ş kupa ve madalyalar ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Kadetler Milli takım seçme yarışması ve Ulusal Egemenlik Kupası'na Kayseri Spor A.Ş damga vurdu.

Antalya'da düzenlenen Kadetler Milli takım seçme yarışması ve Ulusal Egemenlik Kupası'na Kayseri Spor A.Ş damga vurdu.

9-13 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Kadetler Milli Takım seçme yarışması ve Ulusal Egemenlik Kupası'nda Spor A.Ş birçok madalya ve kupa kazanarak döndü. Toplamda 2 madalya, 5 kupa kazanan Spor A.Ş sporcuları büyük sevinç yaşadı. Spor A.Ş dereceye giren isimler ise şu şekilde:

Klasik Yay Kadet Erkeklerde Kamil Türkmen Türkiye 3.

Klasik Yay Kadet Kadınlarda Fatma Maraşlı Türkiye 2.

Klasik Yay Kadet Mix Takımda Kamil Türkmen, Fatma Maraşlı Türkiye 2.

Klasik Yay Kadet Erkek Takımda Kamil Türkmen Kutay Tek, Mevlüt Mert Atay Türkiye 2.

Makaralı Yay Büyük Erkek Takımda Egemen Uslu, Yunus Emre Arslan, Furkan Akgün Türkiye 3.

Klasik Yay Genç Erkek Takımda Kamil Türkmen, Kutay Tek, Mevlüt Mert Atay Türkiye 3.

Makaralı Yay Gençler Mix Takımda Yunus Emre Arslan, İrem Ocakcı Türkiye 3. olmuştur. - KAYSERİ

Spor A.Ş kupa ve madalyalar ile döndü
Spor A.Ş kupa ve madalyalar ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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