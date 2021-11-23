Spor A.Ş Futbol Kulübü yeni yıldızlarını arıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., futbol seçmeleri yaparak geleceğin yıldızlarını bünyesine katacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., futbol seçmeleri yaparak geleceğin yıldızlarını bünyesine katacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yapılan duyuruda 27-28 Kasım tarihleri arasında Ziya Gökalp Halı Saha tesislerinde futbol seçmeleri yapılacağı bildirildi. Futbol seçmelerine 2008-2014 doğumlu (8-14) yaş aralığındaki çocukların katılabileceği duyuruldu. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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