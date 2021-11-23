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Spor A.Ş Futbol Kulübü yeni yıldızlarını arıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor A.Ş Futbol Kulübü yeni yıldızlarını arıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., futbol seçmeleri yaparak geleceğin yıldızlarını bünyesine katacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., futbol seçmeleri yaparak geleceğin yıldızlarını bünyesine katacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yapılan duyuruda 27-28 Kasım tarihleri arasında Ziya Gökalp Halı Saha tesislerinde futbol seçmeleri yapılacağı bildirildi. Futbol seçmelerine 2008-2014 doğumlu (8-14) yaş aralığındaki çocukların katılabileceği duyuruldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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