90 dakika gol sesi çıkmayan maç bir anda koptu! Süper Lig'in yıldızları komşuyu sırtladı

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yıldızlar Gürcistan karşısında Yunanistan'ı sırtladı. 90. dakikaya kadar gol sesi çıkmayan maçın son dakikalarda Pelkas ve Bakasetas takımına galibiyeti getiren isimler oldu.

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Karşılaşmanın 90. dakikasına golsüz eşitlikle girilirken Yunanistan'ın kaptanı Trabzonsporlu Anastosias Bakasetas sahneye çıktı ve attığı golle takımını öne geçirdi. 90+5. dakikada ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Pelkas farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu sonuçla Yunanistan puanını 9'a çıkarıp, 3. sıradaki yerini korurken, Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.

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