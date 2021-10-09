90 dakika gol sesi çıkmayan maç bir anda koptu! Süper Lig'in yıldızları komşuyu sırtladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri Fenerbahçeli Pelkas ve Trabzonsporlu Bakasetas attı.
Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yıldızlar Gürcistan karşısında Yunanistan'ı sırtladı. 90. dakikaya kadar gol sesi çıkmayan maçın son dakikalarda Pelkas ve Bakasetas takımına galibiyeti getiren isimler oldu.
UZATMALARDA AÇILDI
Karşılaşmanın 90. dakikasına golsüz eşitlikle girilirken Yunanistan'ın kaptanı Trabzonsporlu Anastosias Bakasetas sahneye çıktı ve attığı golle takımını öne geçirdi. 90+5. dakikada ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Pelkas farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu sonuçla Yunanistan puanını 9'a çıkarıp, 3. sıradaki yerini korurken, Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.
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