SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 16 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 16 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle

geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 6362 sayılı 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Abdullah Öztürk, Batuhan Aykurt, Serhat Ateşcidir, Dzhoshkun Beyzat Aleydın, Emine Kıvrak, Ahmet Yönet, Nilay Bahadır, Kamil Dönmez, Ömer Faruk Kaya, Batuhan Kara, Şahibe Yalçınkaya, Sena Kaya, Hakan Bahadır, Engin Eren, Güvenç Yalçınkaya, Gökhan Bahadır adlı kişiler hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle

geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu