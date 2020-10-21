SPK haftalık bülteni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPK haftalık bülteni

21.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:55
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 16 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 16 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle

geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 6362 sayılı 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Abdullah Öztürk, Batuhan Aykurt, Serhat Ateşcidir, Dzhoshkun Beyzat Aleydın, Emine Kıvrak, Ahmet Yönet, Nilay Bahadır, Kamil Dönmez, Ömer Faruk Kaya, Batuhan Kara, Şahibe Yalçınkaya, Sena Kaya, Hakan Bahadır, Engin Eren, Güvenç Yalçınkaya, Gökhan Bahadır adlı kişiler hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle

geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Hazal Kaya Derviş Zaim Işın Karaca Türkan Şoray
Spor Falcao Okan Buruk Şenol Güneş Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SPK haftalık bülteni - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 18:54:53. #1.15#
title