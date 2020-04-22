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Sermaye Piyasası Kurulu, Garanti Bankası, Ekonomi, Haber

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

22.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:12
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Alkim Alkali Kimya

Sanayi'nin 125 milyon 275 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Bankası'nın 750 milyon avro, Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, QNB Finans

Varlık Kiralamanın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, A Artıbir

Gayrimenkul

Değerleme'ye 76 bin 616 lira, Ak Yatırım Menkul

Değerlere 76 bin 616 lira, Petkim Petrokimya Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019- 19 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili

olarak yapılan inceleme sonucunda 4 kişiye toplam 1 milyon 427 bin 612,42 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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