SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık Koza Grubu şirketleri ve bağlı ortaklıkları nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Hamdi Akın İpek hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Akbank'ın 1 milyar 200 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı ihracı başvurusunu, İstanbul Varlık Yönetimin 90 milyon lira, Garanti Bankasının 20 milyar lira, Türkiye Sınai Kalkınma

Bankası'nın 400 milyon dolar, Akbank'ın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Bereket Varlık Kiralama'nın 5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine,

alım-satıma ve sahipliğe

dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Halka açık Koza Grubu şirketleri ve bağlı ortaklıkları nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer hakkında suç duyurusu yapılmasına karar veren SPK, "Kurulumuzca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde,

yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan şirket yöneticileri

aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının

bilgilendirilmesini teminen konunun Koza Altın, ATP İnşaat, Özdemir Antimuan, Koza İpek Tedarik, İpek Enerji ve Koza Anadolu

tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının anılan şirketlerden istenmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Kurul, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 27 Mart 2018- 3 Temmuz 2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa

dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Serkan Korkmaz ve Sertaç Ziya Durmuş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını ve bu kişilere, borsalarda 2 yıl geçici

işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda İzmir Fırça Sanayi ve Ticarete, Orhan Dilberoğlu'na, Natan Kohen'e ayrı ayrı 30 bin 961 lira para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Atlantis Yatırım Holding ortaklık yapısına ilişkin yapılan inceleme sonucunda Aydın Ildız hakkında 162 bin 282 para cezası uygulanmasına hükmetti.

SPK ayrıca yapılan inceleme sonucunda sosyal medya aracılığıyla, paylar hakkında yönlendirici

nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunarak bu işlemlerden

menfaat temin etmesi nedeniyle Fatih Akyüz hakkında, çok sayıda kişiden toplanan fonun yönetilmesi suretiyle kuruldan izin alınmaksızın sermaye piyasası

faaliyetinde bulunması sebebiyle de Tolga Öztürk hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

Kurul, Halkbank'ın yüzde 75 ve Halk Yatırım Menkul Değerler'in yüzde 25'ine sahip olduğu Halk Portföy hisselerinin ve VakıfBank'ın tamamına sahip olduğu Vakıf Portföy hisselerinin Ziraat Portföy'e devrini onayladı.

Kaynak: AA