SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şok Marketler Ticaret'in pay başına 12-14,4 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Şok Marketler Ticaret'in pay başına 12-14,4 lira fiyat aralığından, Formet Çelik Kapı

Sanayi ve Ticaret'in pay başına 7,33 liradan, Penta Teknoloji

Ürünleri Dağıtım

Ticaret'in pay başına 9,50-11,40 lira fiyat aralığından, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret'in pay başına 4,45 liradan halka arzına onay verdi.

SPK ayrıca Avrupa Yatırım Holding'in 11 milyon 700 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna, Orge Enerji Elektrik Taahhüt'ün 30 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna, Nurol Yatırım Bankası'nın 300 milyon lira tutarındaki, Aktif Yatırım Bankası'nın 50 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

-Suç duyuruları ve idari para cezaları

Kurul, Başkent Doğalgaz

Dağıtım Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'na 30 bin 961 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ (FLAP) pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki

işlemlerde sorumluluğu bulunan 4 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda

bulunulmasına karar veren SPK, söz konusu 4 kişi ve 2M Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti hakkında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık

süreden düşülmesine karar verdi.

Ayrıca, 1markets53.com, adminmarkets3.com, anadoluforex1.com, cryptofx501.com, fxoro1.com, galafx4.com, lp.galafx4.com, karkapital1.com, klasfx14.com, liberalfx.com, limitforex5.com, trfbs.trade internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası

uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.