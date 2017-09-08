SPK Haftalık Bülteni

Halkbank, ayrı ayrı 12 milyar lira ve 3 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.



SPK haftalık bültenine göre, Halkbank ayrı ayrı 12 milyar lira ve 3 milyar lira, Garanti Finansal Kiralama 2,5 milyar lira, Ak Finansal Kiralama 1 milyar lira, Alternatif Finansal

Kiralama 800 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası 550 milyon lira, Net Holding 50 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı için, VakıfBank 3 milyar avro tutarındaki ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için, Yazılar Holding 83 milyon 534 bin 517,96 lira, Atakule Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı 70 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye arttırımı için SPK'ya başvurdu.



SPK, Eminiş Ambalaj Sanayi ve

Ticaret'in 1 milyon 200 bin lira, Atlas Menkul Kıymetler

Yatırım Ortaklığı'nın 10 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye arttırımı başvurusunu, Volkswagen Doğuş Finansman'ın 950 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 30 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.



-Suç duyurusu ve idari para cezaları



Kurul, Batı Yeminli Mali Müşavirlik

ve Bağımsız Denetime 24 bin 672 lira ve Kervansaray Yatırım Holding ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 308 bin 408 lira tutarında para cezası uygulanmasına karar verdi.



Kervansaray Yatırım Holding ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, SPK tarafından Kervansaray Yatırım Holding ile ilgili olarak zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun SPK Bülteni ile kamuya

duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Kervansaray Yatırım Holding tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının şirketten istenmesine karar verdi.