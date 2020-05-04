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SpiceJet, kiralık uçaklarıyla COVID-19 salgınında Hindistan'a 4 bin ton yük taşıdığını duyurdu

SpiceJet, kiralık uçaklarıyla COVID-19 salgınında Hindistan'a 4 bin ton yük taşıdığını duyurdu
04.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:44

SpiceJet, Hindistan'da bir ay önce ülke çapında sokağa çıkma kısıtlaması başladığından bu yana 430'dan fazla uçuşta yaklaşık 4 bin ton yük taşıdığını duyurdu.

SpiceJet, Hindistan'da bir ay önce ülke çapında sokağa çıkma kısıtlaması başladığından bu yana 430'dan fazla uçuşta yaklaşık 4 bin ton yük taşıdığını duyurdu.

Beş özel kargo uçağından oluşan SpiceJet, filosu ile tüm dünyada gökyüzünde mekik dokuyarak COVID-19 pandemisine karşı küresel mücadelede çeşitli hükümetler, tıp ve ilaç şirketleri, perakendeciler ve çiftçi kuruluşları için ilaçlar, cihazlar, soğuk zincir tıbbi malzemeler, tarım ürünleri gibi hayati malzemeler taşıdığını bildirdi. Bu kapsamda uçak firmasının, Hindistan'da bir ay önce ülke çapında sokağa çıkma kısıtlaması başladığından bu yana 430'dan fazla uçuşta yaklaşık 4 bin ton yük taşıdığını duyurdu. Bu rakamın, Hintli havayolu şirketleri tarafından taşınan tüm hava kargolarının yüzde 70'inden fazlasına tekabül ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, bu faaliyetlerde aktif olarak yer alan SpiceJet'in Küresel Kargo Genel Satış Temsilcisi MGH Group, bir yandan SpiceJet'in Singapur'dan Chennai ve Bengaluru'ya hayati tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağı uçuşlarına katkıda bulunurken diğer yandan havayolu şirketinin Hanoi ve Bangkok'a düzenli kargo faaliyetlerine tam destek verdi.

MGH CEO'su Anis Ahmed, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Ajay Singh'in SpiceJet için bağımsız bir kargo kolu kurma yolundaki cesur ve ileri görüşlü hareketi, sadece temel tedarik zincirini korumakla kalmayıp aynı zamanda yolcu operasyonları tamamen dibe vurduğunda şirket için sağlıklı nakit akışı sağlayarak büyük faydalar getirdi. O gerçek bir vizyoner. Sadece bu amaca hizmet eden bir kargo uçağı filosu işleten başka hiçbir Hintli taşıyıcı yok ve bunu 2018'de yapmak gerçekten cesur bir eylemdi". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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