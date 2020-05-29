Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB sözleşmeli er sonuçları 2020
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Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB sözleşmeli er sonuçları 2020

Milli Savunma Bakanlığı, merakla beklenen K.K.K. Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunuldu. İşte, sözleşmeli er sınav tarihleri...

Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! MSB sözleşmeli er sonuçları 2020
29.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:32

MSB, ön başvuruları alınan sözleşmeli er temini için sonuçları açıkladı. Aynı zamanda K.K.K. Sözleşmeli Er alımı faaliyetleri için de gerekli olan sınav tarihlerini bildirdi. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Haziran-03 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SINAV TARİHİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini çalışmalarının 02 Haziran-03 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacağı yer aldı.

Seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde gerçekleşrilecek. Seçim aşamasına çağrılan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacak.

Birinci grup adaylar; 02-05 Haziran 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecek. Diğer adayların çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak ve sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecek.

BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BELGELER

Milli Savunma Bakanlığı gerçekleşecek sınavın ayrıntılarını adaylara duyurdu:

* Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

d. Mülakat

e. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

* Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte, e-devlet şifrelerini ve Aday Bilgi Formunu doldurarak getireceklerdir.

* Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

* Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "Adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır." onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

* Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

* Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

K.K.K. Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları için tıklayın...

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

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