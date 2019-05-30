SÖYLEŞİ - Blockchain'in yaygınlaşması için işbirliği gerekli

– Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Bora Erdamar, Türkiye'de blockchain projelerinin yaygınlaşması için kurumların işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Habitat Derneği, Perşembe günü İstanbul Blockchain Okulu Projesi'ni tanıttı.

Etkinliğe TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan, Habitat Derneği yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Kimlic ortak kurucusu ve CEO'su Gökhan Seçkin ve Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Bora Erdamar katıldı.

Etkinlikte DHA'nın sorularını yanıtlayan Erdamar, blockchain projelerinin Türkiye'de yaygınlaşması için daha fazla ortak proje yapılması gerektiğine dikkat çekerken, söz konusu teknolojiye yönelik düzenlemelerin proje sayısının artmasıyla mümkün olabileceğini söyledi ve ekledi:

"Blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşabilmesi için kurumların öncelikle işbirliğine açık olmaları gerekiyor; çünkü, tek bir kurumun blockchain projesi yaparak herkesi kapsaması mümkün değil.

"Dolayısıyla burada bir anlayış değişikliği de gerekiyor. Burada kurumların bir araya gelerek ortak projeler üretmesi gerekiyor.

"Türkiye'de kurumların bir araya gelmelerine rağmen kendi projelerini yaptığını, hatta projelerini diğer kurumların kullanması için teşvik ettikleri bir yaklaşım var.

"Ortak proje geliştirme anlayışı ne kadar artarsa Türkiye'de blockchain projelerinin de artacağını söyleyebiliriz. Bu arada olumlu gelişmeler de oluyor, bakanlıklarımızda yeni gelişmeler görüyoruz.

"Ticaret Bakanlığı altında Kurumsal Davranışlar ve Yeni Teknolojiler Dairesi kuruldu. Bu dairenin birçok yeni blockchain proje fikri ve eylemi var. Blockchain projelerinin yaygınlaşması için belki bir devlet kurumunun lokomotif olması belki de etki sahibi olacaktır.

"Yaptırım ve projelerin birlikte yürümesi şart. Kanunsal ve toplumsal düzenlemelerin yapılabilmesi için öncelikle nerede bir kurumsal düzene ihtiyaç var onu tespit etmek gerekiyor. Bu ihtiyaç da ortaya çıkan projelerle görülebilir.

"Eğitim alanındaki projeler buna örnek olarak gösterilebilir; mesela, diplomaların blockchaine aktarılması gibi bir proje söz konusu.

"Dünyadaki diğer üniversiteler gibi Bahçeşehir Üniversitesi'nde de bununla ilgili çeşitli projeler var. Bizim projemizin bir geçerliliği var mı, işte bunun için çeşitli adımlar atılması gerekiyor.

"Proje oluşturulmuş olmasına rağmen geçerli olması için bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor diyoruz.

"Aynı örneği diğer sektörler, kimlik bilgileri gibi alanlarda da verebiliriz.

"Türkiye'de aslında şu an hızla çeşitli blockchain projeleri geliştiriliyor, bunlar somutlaştıkça ve netleştikçe bu projelere yönelik kurumsal düzenlemelerin de hızlıca geleceğini düşünüyorum."

Kaynak: DHA

- İstanbul