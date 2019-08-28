Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Steve Jobs ölmedi mi?

28.08.2019 16:02

Sosyal medya yine bir tartışma ile ikiye bölündü.

Reddit'te geçtiğimiz günlerde 2011 yılında pankres kanseri nedeniyle hayatını kaybeden teknoloji devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a oldukça benzeyen bir kişinin fotoğrafı paylaşıldı.

'STEVE JOBS MISIR'DA SAKLANIYOR'

Mısır'da çekilen fotoğrafa da esprili bir dille "Öldü süsü veren Steve Jobs Mısır'da saklanıyor" notu düşüldü. Ancak fotoğrafın paylaşılması ile sosyal medyada bir grup kişi 'Steve Jobs'un ölmediği' iddiasını gündeme getirdi.

Steve Jobs'a oldukça benzeyen kişinin fotoğrafının ünlü CEO'nun ta kendisi olduğunu belirten pek çok kişi Jobs'ın Mısır'da saklandığını iddia etti. Diğer grup ise benzerlikten ibaret olduğunu belirterek komplo teorisyenlerine tepki gösterdi.

STEVE JOBS KİMDİR?

Apple'ın kurucusu Steve Jobs teknoloji dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyordu. Apple'ın CEO'su 2011'de pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti.

Apple'ı zirveye çıkaran fikirleri üreten Jobs sonrasında firma yaratıcılıktan uzak ve tekrara düşen ürünleri ile teknoloji hayranları tarafından tepki çekiyor. Jobs yaşasaydı 64 yaşında olacaktı. (CNN Türk)