Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
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Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon

10.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:45
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon

ADANA'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirici metin, fotoğraf ve video paylaşan 12 kişiyi tespit etti. Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 190/2 maddesini ihlal ederek suç işleyen şüphelilerin yakalanması için ekipler, dün şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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