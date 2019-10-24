Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

24.10.2019 14:02

Malatya'da sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Arguvan İlçe Teşkilatı üyesi tutuklandı, HDP Hekimhan İlçe Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alınan HDP Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey ve HDP Arguvan İlçe Teşkilatı üyesi Aziz Budak'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Budak tutuklandı, Özbey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA