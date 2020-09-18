Sosyal medyadan etkilendi, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyada izlediği ilginç videolardan esinlenen Halil İbrahim Kaba, bisikletinin arka tekerine otomobil lastiği taktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Halil İbrahim Kaba, sosyal medyadan izlediği videolardan esinlenerek bisikletinin arka tekerleğini otomobil lastiğiyle değiştirdi. İlginç tasarımıyla dikkat çeken bisikletiyle caddede dolaşan Genç mucit Kaba'yı, çevredekiler meraklı gözlerle izledi.

Bisikletleri çok seven Halil İbrahim Kaba, sosyal medyada gördüğü ilginç videolardan esinlenerek bisikletinin arka tekerleğini değiştirmeye karar verdi. Küçük Sanayi Sitesi'nde bir arkadaşıyla bisikletin arka tekerleğini söken Kaba, birleştirdiği iki bisiklet jantına otomobil lastiği taktı.

Ön tekerleği normal, arka tekerleği kalın olan bisikletiyle cadde ve sokaklarda gezen Halil İbrahim Kaba, görenlerin ilgi odağı oluyor. Bisikleti görenlerin ilk başta şaşırdığını ama daha sonra fotoğraf çektirdiklerini belirten Kaba, "Tiktok'ta görüyordum, biz de yaptık. Bisikleti sanayideki arkadaşla 2 günde yaptık. İki bisiklet jantını birleştirip ortaya kaynak attık, demirlerini de ayarladıktan sonra lastiği taktık. Diğer bisikletlere göre sürmesi daha rahat. Zaten bindikçe alışıyorsun, ilk bindiğinde zor oluyor ama sonra alışıyorsun. Bisikleti görenler ilk önce şaşırıyorlar. Bazıları fotoğraf çektiriyor bazılar da binmek istiyorlar ben de izin veriyorum" dedi.

Kaynak: DHA