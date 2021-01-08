Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler
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Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler

08.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:23

Kayseri'de yaşayan işçi emeklisi Erhan Tuten, sosyal medya hesabından siparişini verdiği elektronik sigara yerine kendisine "tahta kalp" gönderildiğini öne sürdü.

Kayseri'de yaşayan işçi emeklisi Erhan Tuten, sosyal medya hesabından siparişini verdiği elektronik sigara yerine kendisine "tahta kalp" gönderildiğini öne sürdü.

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde oturan 44 yaşındaki Tuten, AA muhabirine, sosyal medya hesabındaki reklamlarda gördüğü elektronik sigara için 4 gün önce sipariş verdiğini söyledi.

Tuten, 3 gün önce kargoyla gelen paketi açtığında 300 lira ödediği ürün yerine kalp şekilde tahtayla karşılaştığını belirten Tuten, şunları kaydetti:

"Kargoyu para vermeden açamıyorsun. Paramı teslim ettim. Kargomu açtım, içerisinden bir ağaç parçası ve tahtadan yapılmış kalp vardı. Giden 300 lirama acımıyorum. Bu kişilere insanlar dolandırılmasın. Bunlar tam anlamıyla sahtekar olmuş. Daha önce güvenilir sitelerden çok ürün sipariş ettim. İlk defa başıma geliyor. Bir daha lanet olsun diyorum. Kargocu tutanak tuttu. Tutanağın sonucunu bekleyin dedi. Kutuyu da onlara teslim ettim. Bundan sonra sigarayı da bırakacağım, içmeyeceğim."

Diğer insanların daha dikkatli olması gerektiğini aktaran Tuten, kendisinin düştüğü tuzağa kimsenin düşmemesi temennisinde bulundu.

Tuten, şeffaf kutuda talep edilen kargo ile bu tür durumlardan daha az etkilenileceğini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine 'tahta kalp' gönderdiler
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine 'tahta kalp' gönderdiler
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine 'tahta kalp' gönderdiler
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine 'tahta kalp' gönderdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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