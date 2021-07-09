Sosyal medyada Euro 2020'ye dair 45 milyondan fazla paylaşım yapıldı
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Sosyal medyada Euro 2020'ye dair 45 milyondan fazla paylaşım yapıldı

Sosyal medyada Euro 2020'ye dair 45 milyondan fazla paylaşım yapıldı
Bültenler - Haberler | Spor

Yarı final aşaması geriden kalan EURO 2020 futbol turnuvası boyunca insanlar favori oyuncuları ve takımlarına dair en son içerikleri kontrol etmek, diğer taraftarlarla bağlantı kurmak ve turnuva hakkında konuşmak amacıyla Facebook ve Instagram'da buluştu.

Şimdiye kadar, Facebook'ta Euro 2020 ile ilgili 45 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. İngiltere ve İtalya'nın finale kaldığı turnuvada, Euro 2020 hakkında Facebook platformlarında en çok paylaşım yapan ülke taraftarı İngiltere oldu.Çeyrek finaldeki Belçika - İtalya karşılaşması platformda en çok konuşulan müsabaka olarak öne çıkarken İsviçre'ye elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan turnuvanın favorilerinden Fransa, Facebook platformlarında en çok konuşulan takım oldu. Portekiz son 16 turunda elenmiş olsa da sosyal medyaya bir kez daha Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo damga vurdu. Turnuva boyunca en çok konuşulan takım kaptanı olan Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçi sayısına ulaşarak bir kez daha rekor kırdı.

Turnuva süresince taraftarların takımlarını desteklemelerine yardımcı olmak isteyen Facebook, Dijital İçerik Üreticisi Arno Partissimo ile birlikte turnuvaya katılan her ülke takımının renkleri ve bayraklarını içeren özelleştirilebilir yeni bir AR filtresi geliştirdi. Taraftarların maç öncesinde, maç sırasında ve sonrasında takımlarına desteklerini göstermelerini sağlayan bu filtre, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. 700 milyondan fazla kişinin bir spor sayfasını takip ettiği Facebook'ta 400 milyondan fazla insan da bir futbol sayfasını takip ediyor. Instagram'da ise en az bir spor hesabını takip eden 400 milyondan fazla kullanıcı bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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Sosyal medyada Euro 2020'ye dair 45 milyondan fazla paylaşım yapıldı - Haberler Spor
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