Sosyal medya yasası şirketleri dize getirdi! Temsilcilik açıldı, sıra telif hakkında

ABD ve Avrupa'da da eleştirilerin odağındaki sosyal medya ağlarını Türkiye yasayla dize getirdi. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK, Türkiye'de temsilcilik atama süreçlerini tamamladı. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter ve iştiraki Periscope ile Pinterest'e ise reklam yasakları başladı.

TELİF HAKLARI İÇİN SİNYAL VERİLDİ

Hükümet şimdi de telif hakları konusunu mercek altına aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijital mecralarda bir sonraki adımın telif hakları konusu olduğunun sinyalini verdi. Aralarında Google ve Facebook'un da bulunduğu teknoloji şirketlerinin, içeriklerini kullandığı haber kuruluşlarına gelirlerinden pay vermesini öngören düzenlemeler Avrupa Birliği'nde (AB) uzun zamandır tartışılıyor. AB, telif hakları konusunda 2019'da yasal düzenleme yaptı. Yasayı ilk onaylayan ülke Fransa oldu.

GOOGLE İLE FRANSA ANLAŞTI

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Fransa geçen günlerde Google ile anlaştı. Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmayla, Google arama sonuçlarında yer alan içerikler (haber, fotoğraf ve videolar) için Fransız yayıncılara para ödeyecek. Avustralya'da da Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nca hazırlanan ve haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasa teklifi tartışılıyor. Google'ın 'arama motorunu ülkenizde kapatırım' tehditlerine karşılık Avustralya hükümeti 'boyun eğmeyiz' açıklamaları yapıyor.

İKİ ÜLKE İNCELENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sayan, "Telif hakları konusu çok önemli. Fikri mülkiyeti korumak ve bu alanda yapılan ihlalleri önlemek adına gerekli tedbirleri almak elzem. Telif, yalnızca basılı yayınlarda değil. Müzik eserleri, TV yayınları hatta YouTube'daki bir video da telif hakkının konusu. Uluslararası alandaki gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. Fransa'da çeşitli gelişmeler oldu, Google'ın belirli yargısal süreçler sonrasında bazı büyük yayın kuruluşlarıyla anlaştığı haberini alıyoruz. Aynı konudaki çalışmaların Avustralya'da da gündem olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Gerçek hayatta geçerli olan yasal düzenlemelerin dijital platformlara da uyarlanmasının önemine işaret eden Sayan, "Telif konusunda basılı eserlere sağlanan korumanın dijital yayıncılıkta da sağlanması konusunda ilgili kurumlarımızın çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bakanlığımız dijital dünyanın öneminin farkında... Bu alanda uluslararası gelişmeleri takip ederek gerekli adımları zamanı geldiğinde atıyor, atmaya da devam edecek" dedi.

"ŞİRKETLERİN GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEKLERİNDEN EMİNİM"

Sayan, kamuoyuna açıklanan tüm sosyal ağların (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK) halihazırda Türkiye'de gerçek ve tüzel kişi temsilci atama sürecini tamamladıklarını belirterek, şu ana kadar temsilci atamayı kabul etmeyen Twitter ve Pinterest için reklam yasağının katı şekilde uygulanacağını söyledi. Sayan, "Temsilci atamayan şirketlere reklam verilmemesi hususunda şirketlerin ve vatandaşlarımızın da gerekli hassasiyeti göstereceklerinden eminim. Bu şirketlerin temsilci atamaları kendi lehlerine olacaktır. Temennimiz son kademe yaptırımı uygulamadan kararlarını vermeleri" dedi.

"DİYALOGLA İLGİLİ HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Bundan sonra sosyal medya şirketleri ile daha sağlıklı bir iletişim yürütüleceğini belirten Sayan, "Bu aşamada 'kanuni zemine oturmuş işbirliği sürecimiz yeni başladı' diyebiliriz. Özellikle temsilcisi olan platformlarla eskiye nazaran daha yakın bir ilişkimiz olacağı açık. Diyalogla ilgili hiçbir sorunumuz yok" şeklinde konuştu. Sayan, sosyal medya düzenlemesinin kullanıcı güveni açısından da büyük bir avantaj sağladığını ifade ederek, "Kişilik hakları ihlaline, siber tacize, dolandırıcılığa, kişiyi taklit eden hesaplara karşı vatandaşlarımızın doğrudan iletişim kurabilecekleri bir temsilciyle muhataplık kurmaları vatandaşlarımız açısından da faydalı olacaktır" diye konuştu.

"WHATSAPP'A TEPKİ BİZİ MUTLU ETTİ"

WhatsApp'ın kullanıcı verilerini "Facebook ile paylaş ya da terk et" felsefesiyle yapmış olduğu güncellemenin vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaştığını belirten Sayan, "Yıllardır yerli ve milli mesajlaşma programlarını kullanma çağrısı yapan birisi olarak bu tepki bizleri mutlu etti. Vatandaşlarımızın kişisel verilerine ne kadar sahip çıktığını gösteren bu tepki karşılık buldu. Şirketin güncelleme dayatmasını ertelemesine sebep oldu" dedi.