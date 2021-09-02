Sosyal medya devi Instagram'da kriz! Kullanıcılar erişim, paylaşım ve akış sorunu yaşıyor
Milyonlarca kişinin kullandığı Instagram'da erişim, paylaşım ve akış sorunu yaşanıyor. ABD'de daha yoğun yaşanan sorundan Türkiye'deki kullanıcılar da etkilendi. Sosyal medya devinden şu an için konuya dair bir açıklama gelmedi.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram'da sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram'da akış sorunu yaşadıklarını, bazıları da hikaye paylaşamadıklarını dile getirdiler. Bir grup ise Instagram'a hiç giremiyor.
INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Instagram'a hikaye ve gönderi eklemek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sorun ABD eyaletlerinde daha yoğun yaşanırken, Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorundan etkilendi.
AKIŞ SORUNU
Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.
SERVER HATASI
Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunların başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.
INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ
Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:
- Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.
- Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.
- Tekrar Instagram'ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.
- Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;
- Instagram'ı tamamen kapatalım.
- Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.
- Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.