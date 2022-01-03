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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Yeni yıla zamla başlayan benzin 13 lirayı aşarken, motorin ise 12,90'ı geçti. Artan fiyatlar aracı olan milyonlarca vatandaşı bir hayli üzerken, sosyal medyaya düşen bir video ise kısa sürede gündem oldu. Paylaşım rekorları kıran videoda, bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören gencin, annesinin kendisini teskin etme çabalarına rağmen hüngür hüngür ağladığı görülüyor.

Dolar ve euronun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin ardından düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 2022'nin ilk günü geçerli olan zamların ardından benzin 13 lirayı aşarken, motorin ise 12,90'ı geçti.

BİR DEPO MAZOTUN 885 LİRA TUTTUĞUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Akaryakıt fiyatlarındaki artış aracı olan milyonlarca vatandaşın keyfini kaçırırken sosyal medyaya düşen bir video ise büyük ses getirdi. Paylaşım rekorları kıran videoda bir gencin, annesinin kendisini teskin etmek için yoğun çaba sarf etmesine rağmen bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu görünce hüngür hüngür ağladığı anlar yer alıyor.

"OĞLUM KAFAYI MI YEDİN SEN?"

Görüntülerde annenin çocuğuna "Oğlum kafayı mı yedin sen? Ekonomiyi mi düşünüyorsun sen şimdi?" dediği ve çocuğun ağlamaya devam ettiği yer alıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)
Mete HAN:Bunlar daha iyi günlerimiz!!! Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
Nebil İmben :68 litrelik deposu olan aracı olana dokunmaz Cevap Yaz 45 13 Yayından Kaldır
Oguz Oztekin:MANYAK MI! MANYAK BİZİZ BENCE KOYUN GİBİ HİÇ BİŞEYE SES ÇIKARMADAN YAŞIYORUZ İŞTE. Cevap Yaz 14 94 Yayından Kaldır
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