Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı

Dolar ve euronun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin ardından düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 2022'nin ilk günü geçerli olan zamların ardından benzin 13 lirayı aşarken, motorin ise 12,90'ı geçti.

BİR DEPO MAZOTUN 885 LİRA TUTTUĞUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Akaryakıt fiyatlarındaki artış aracı olan milyonlarca vatandaşın keyfini kaçırırken sosyal medyaya düşen bir video ise büyük ses getirdi. Paylaşım rekorları kıran videoda bir gencin, annesinin kendisini teskin etmek için yoğun çaba sarf etmesine rağmen bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu görünce hüngür hüngür ağladığı anlar yer alıyor.

"OĞLUM KAFAYI MI YEDİN SEN?"

Görüntülerde annenin çocuğuna "Oğlum kafayı mı yedin sen? Ekonomiyi mi düşünüyorsun sen şimdi?" dediği ve çocuğun ağlamaya devam ettiği yer alıyor.

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