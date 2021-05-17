Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin peşini bırakmayacağım (2)

BAŞSAVCILIKTAN 'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR' AÇIKLAMASIAntalya'da, sahur sonrası şortla çöp dökmeye giden Elif Ülkü Eroğlu'nun, komşusu M.T. tarafından darbedilmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN 'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR' AÇIKLAMASI

Antalya'da, sahur sonrası şortla çöp dökmeye giden Elif Ülkü Eroğlu'nun, komşusu M.T. tarafından darbedilmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi: "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında kıyafet tercihi nedeniyle kadına şiddet uygulayan saldırganın serbest kaldığı iddialarıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. E.Ü.E., ikamet ettiği apartmanın önünde 11/05/2021 tarihinde komşusu M.T. tarafından darp edildiği ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştur. Aynı tarihte M.T. de yaşadıkları tartışma sonucu E.Ü.E.'nin park halindeki aracına tekme vurmak suretiyle zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi olmuştur. Her iki tarafın da iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş olup tartışmanın komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı ve M.T. ile E.Ü.E. arasında arbede yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca E.Ü.E.'nin aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirlenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI