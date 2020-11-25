Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı
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Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı

25.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:02

Geçen sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çeken ve Almanya ekibi Leipzig'e 20 milyon Euro karşılığı transfer olan Alexander Sörloth'un yeni takımında kötü gidişatı devam ediyor.

Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PSG ile karşılaştığı maçın son 16 dakikasında forma giyen Sörloth, 1-0 mağlup olan takımı adına yine skor katkısı veremedi.

Yeni takımında 9. maça çıkan Norveçli golcü, henüz gol atabilmiş değil.

NAGELSMANN'IN GÖZÜNDEN DÜŞÜYOR

Sörloth, son lig maçında Frankfurt'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmış, 1-0 geride kapattıkları ilk yarı sonrası teknik direktör Nagelsmann oyuncusunu kenara almıştı. PSG karşısında ise yedek soyunan Sörloth, 74. dakikada oyuna dahil oldu.

YILLIK 5 MİLYON EURO AMA GOLÜ YOK

Alman basını, Alexander Sörloth'un vergilerle birlikte yıllık 5 milyon euroluk bir sözleşmesi olduğunu ve henüz golle tanışamamış olmasını eleştirerek sayfalarına taşıdı. Dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild, Sörloth hakkında yayınladığı haberde "Ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin hala gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!" ifadelerini kullanmıştı.

AYNI BONSERVİSE DORTMUND'A GİDEN HAALAND DURDURULAMIYOR

Yine Bild'e yer alan bir değerlendirmede geçen sezon devre arasında Salzburg'dan Dortmund'a 20 milyon Euro karşılığı transfer olan Erling Haaland'ın durmaksızın gol attığı vurgulandı. Henüz 20 yaşında olan Haaland, bu sezon çıktığı 13 maçta 17 gol atıp 3 asist yaptı.

Öte yandan Haaland, 12 maçta 16 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole en kısa sürede ulaşan futbolcu oldu.

Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı
Haber Yorumları (8)
ADANALI: ancak trabzon gibi takımlarda yıldız olur. . . .
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DANU: adam demişya ''adrina lima nın aldatılıdığı bu dünya da seni yerler hatçeeeem'' diye :)) ts olmadığı yerde seni yerle şörloth
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FİFİ: HEP BİZEMİ KAKALAYACAKLAR :))
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