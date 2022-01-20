Sorgun Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Haberler Spor
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Sorgun Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Sorgun Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor

Sorgun Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Altekma'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Altekma'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yozgat temsilcisi, başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda bir çalışma gerçekleştirdi.

İdman sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan başantrenör Aksoy, oynadıkları son 3 maçtan galibiyetle ayrılarak seri yakaladıklarını ve Altekma maçında bu çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

Gençen hafta oynayacakları Bingöl Solhanspor maçının rakip takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Aksoy, "22 Ocak Cumartesi günü evimizde karşılaşacağımız rakibimiz Altekma, son haftalarda büyük çıkış yakaladı. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Amacımız ligin ikinci yarısında en az 6-7 galibiyet alarak play-off maçlarına katılmak." ifadelerini kullandı.

Sorgun Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Sorgun Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Sorgun Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Sorgun Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Haber

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