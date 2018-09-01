Sony Xperia Xz3 ve Xz2 Arasındaki Farklar, Ne Değişti?
Sony Xperia XZ3'ü duyurdu, Sony Xperia XZ3 ve XZ2 Arasındaki Farklar Neler?
Sony Xperia XZ3'ü duyurdu, Sony Xperia XZ3 ve XZ2 Arasındaki Farklar Neler?, Peki Ne Değişti?
Sony'in en son amiral gemisini duyurmasının ardından çok fazla zaman geçmedi. Size yeterince uzun gelmemiş olabilir ancak bu kadar rekabetin olduğu bir pazarda yeni model için Sony neler yaptı merak ediyor musunuz?
Mobil Dünya Kongresinde duyurulan Xperia XZ2 'nin ardından bugün Xperia XZ3 modeline bakıyoruz. Çok büyük değişiklikler beklemek için fazla zamanın geçmediğini düşünüyorsanız buna hakkınız var. haklısınız.
Zira yeni modelde de Snapdragon 845 ve 19 Megapiksellik arka kamera seti korunmuş. Ancak diğerinden farklı olarak daha büyük bir ekran ve daha iyi bir çözünürlük, daha büyük bir batarya gelmiş.
Merak Edenler için Sony Xperia XZ3 ve XZ2 Arasındaki farklar Neler?
Xperia XZ3
Xperia XZ2
Pricing
$900
$800
Dimensions
183 x 73 x 9.9mm (7.2 x 2.9 x 0.4 inches)
153 x 72 x 11.1mm (6 x 2.8 x 0.4 inches)
Weight
193g (6.8 ounces)
198g (6.98 ounces)
Screen size
6 inches
5.7 inches
Screen resolution
2,880 x 1,440 (537 ppi)
2,160 x 1,080 (424 ppi)
Screen type
Quad HD+ OLED with HDR
Full HD+ LCD with HDR
Battery
3,330mAh
3,180mAh
Internal storage
64GB
64GB
External storage
microSD
microSD
Rear camera
19MP
19MP, f/2.0
Front-facing cam
13MP, f/1.9
5MP, f/2.2
Video capture
4K HDR
4K HDR
NFC
Yes
Yes
Bluetooth
v5.0
v5.0
SoC
Qualcomm Snapdragon 845
Qualcomm Snapdragon 845
CPU
2.8GHz octa-core
2.8GHz octa-core
GPU
Adreno 630
Adreno 630
RAM
4GB
4GB
WiFi
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ac
Operating system
Android 9.0
Android 8.0
Other features
Fingerprint sensor, IP65/68 certified, USB Type-C, Qi wireless charging
Fingerprint sensor, IP65/68 certified, USB Type-C, Qi wireless charging