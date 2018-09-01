Sony Xperia Xz3 ve Xz2 Arasındaki Farklar, Ne Değişti?

Sony Xperia XZ3'ü duyurdu, Sony Xperia XZ3 ve XZ2 Arasındaki Farklar Neler?

Sony Xperia Xz3 ve Xz2 Arasındaki Farklar, Ne Değişti?

Sony Xperia XZ3'ü duyurdu, Sony Xperia XZ3 ve XZ2 Arasındaki Farklar Neler?, Peki Ne Değişti?


Sony'in en son amiral gemisini duyurmasının ardından çok fazla zaman geçmedi. Size yeterince uzun gelmemiş olabilir ancak bu kadar rekabetin olduğu bir pazarda yeni model için Sony neler yaptı merak ediyor musunuz?

Mobil Dünya Kongresinde duyurulan Xperia XZ2 'nin ardından bugün Xperia XZ3 modeline bakıyoruz. Çok büyük değişiklikler beklemek için fazla zamanın geçmediğini düşünüyorsanız buna hakkınız var. haklısınız.

Zira yeni modelde de Snapdragon 845 ve 19 Megapiksellik arka kamera seti korunmuş. Ancak diğerinden farklı olarak daha büyük bir ekran ve daha iyi bir çözünürlük, daha büyük bir batarya gelmiş.

Merak Edenler için Sony Xperia XZ3 ve XZ2 Arasındaki farklar Neler?

Xperia XZ3
Xperia XZ2

Pricing
$900
$800

Dimensions
183 x 73 x 9.9mm (7.2 x 2.9 x 0.4 inches)
153 x 72 x 11.1mm (6 x 2.8 x 0.4 inches)

Weight
193g (6.8 ounces)
198g (6.98 ounces)

Screen size
6 inches
5.7 inches

Screen resolution
2,880 x 1,440 (537 ppi)
2,160 x 1,080 (424 ppi)

Screen type
Quad HD+ OLED with HDR
Full HD+ LCD with HDR

Battery
3,330mAh
3,180mAh

Internal storage
64GB
64GB

External storage
microSD
microSD

Rear camera
19MP
19MP, f/2.0

Front-facing cam
13MP, f/1.9
5MP, f/2.2

Video capture
4K HDR
4K HDR

NFC
Yes
Yes

Bluetooth
v5.0
v5.0

SoC
Qualcomm Snapdragon 845
Qualcomm Snapdragon 845

CPU
2.8GHz octa-core
2.8GHz octa-core

GPU
Adreno 630
Adreno 630

RAM
4GB
4GB

WiFi
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ac

Operating system
Android 9.0
Android 8.0

Other features
Fingerprint sensor, IP65/68 certified, USB Type-C, Qi wireless charging
Fingerprint sensor, IP65/68 certified, USB Type-C, Qi wireless charging

https://www.teknotalk.com/sony-xperia-xz3-ve-xz2-65163/

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