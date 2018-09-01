Sony Xperia Xz3 ve Xz2 Arasındaki Farklar, Ne Değişti?

Sony Xperia XZ3'ü duyurdu, Sony Xperia XZ3 ve XZ2 Arasındaki Farklar Neler?, Peki Ne Değişti?



Sony'in en son amiral gemisini duyurmasının ardından çok fazla zaman geçmedi. Size yeterince uzun gelmemiş olabilir ancak bu kadar rekabetin olduğu bir pazarda yeni model için Sony neler yaptı merak ediyor musunuz?

Mobil Dünya Kongresinde duyurulan Xperia XZ2 'nin ardından bugün Xperia XZ3 modeline bakıyoruz. Çok büyük değişiklikler beklemek için fazla zamanın geçmediğini düşünüyorsanız buna hakkınız var. haklısınız.

Zira yeni modelde de Snapdragon 845 ve 19 Megapiksellik arka kamera seti korunmuş. Ancak diğerinden farklı olarak daha büyük bir ekran ve daha iyi bir çözünürlük, daha büyük bir batarya gelmiş.

Merak Edenler için Sony Xperia XZ3 ve XZ2 Arasındaki farklar Neler?

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Pricing

$900

$800

Dimensions

183 x 73 x 9.9mm (7.2 x 2.9 x 0.4 inches)

153 x 72 x 11.1mm (6 x 2.8 x 0.4 inches)

Weight

193g (6.8 ounces)

198g (6.98 ounces)

Screen size

6 inches

5.7 inches

Screen resolution

2,880 x 1,440 (537 ppi)

2,160 x 1,080 (424 ppi)

Screen type

Quad HD+ OLED with HDR

Full HD+ LCD with HDR

Battery

3,330mAh

3,180mAh

Internal storage

64GB

64GB

External storage

microSD

microSD

Rear camera

19MP

19MP, f/2.0

Front-facing cam

13MP, f/1.9

5MP, f/2.2

Video capture

4K HDR

4K HDR

NFC

Yes

Yes

Bluetooth

v5.0

v5.0

SoC

Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845

CPU

2.8GHz octa-core

2.8GHz octa-core

GPU

Adreno 630

Adreno 630

RAM

4GB

4GB

WiFi

Dual band, 802.11ac

Dual band, 802.11ac

Operating system

Android 9.0

Android 8.0

Other features

Fingerprint sensor, IP65/68 certified, USB Type-C, Qi wireless charging

Fingerprint sensor, IP65/68 certified, USB Type-C, Qi wireless charging

https://www.teknotalk.com/sony-xperia-xz3-ve-xz2-65163/