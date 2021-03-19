Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek

Tam Gün Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından serbest meslek icra etme hakkı olan öğretim üyesi statüsündeki hekimler muayenehanelerini kapatmak ile üniversitede çalışmaya devam etmek arasında tercih yapmak zorunda kalmıştı. Danıştay emsal bir karara imza atarak, öğretim üyesi doktorların muayenehane açabileceğine hükmetti.

Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz aylarda üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi statüsündeki doktorları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. 2547 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan öğretim üyelerinden serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin, mesai saatleri sonrasında serbest olarak çalışabilmeleri açısından hukuksal olarak eşit statüde olduklarına karar verdi.

TEK BİR KRİTER VAR

Habertürk Yazarı Yasemin Güneri'nin aktardığına göre, muayenehane açmak isteyen öğretim üyeleri için tek bir kriter belirlendi. O kriter de, 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle muayenehane açma hakkı bulunan veya muayenehanesi olanlar yeniden muayenehane açabilecek.

Danıştay 10. Dairesi'nin 2020/159 Esas ve 20121/178 Karar numaralı kararında 18 Ocak 2014 tarihinde serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin mesai saatleri sonrası serbest olarak çalışabileceklerine dikkat çekildi.

"NİHAYET ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SERBEST MESLEK FALİYETİNİN ÖNÜ AÇILDI"

Danıştay'a müvekkili olan bir doktorun başvurusuyla dava açan avukat Mustafa Köroğlu, binlerce doktoru yakından ilgilendiren kararın hukuki sürecini şöyle anlattı:

"Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 05.03.2014 tarih ve 9428 sayılı genelge ile 18.01.2014 tarihi itibariyle 2955 ve 2547 sayılı Kanunlara tabi olarak serbest meslek faaliyeti sürdürenlerin 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdireceği aksi takdirde üniversite ile ilişiğinin kesileceği hükme bağlanmışsa da anılan AYM kararı ile bu hükmün de uygulama alanı kalmamıştır. Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin olarak verdiği iptal kararının ardından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 16.04.2014 tarih ve 276 sayılı bir diğer genelge ile hali hazırda muayenehanesinde serbest meslek faaliyetini sürdürenlerin devam edebileceği hükmüne yer verilmiştir. Vekil edenler adına ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine muayenehane açma ruhsatı için yapmış olduğumuz başvurular reddedilmiş, tarafımızca idari işlemlerin iptali amacıyla açılan davalar ve istinaf başvurularının reddi neticesinde dosya temyiz başvuruları ile Danıştay 10. Dairesi'nin önüne gelmiştir. İlgili daire tarafından tüm bu hukuksal sürecin kazanılmış haklara saygı ilkesi, hukuk güvenliği ilkesi, belirlilik ilkesi ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi kararlarının bozulmasına karar verilmiş ve nihayet öğretim üyelerinin serbest meslek faaliyetinin önü açılmıştır."