Edirneli gelinlikçiler, Bulgarların gelmesiyle Türkiye'nin en şanslı esnafı oldu
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Edirneli gelinlikçiler, Bulgarların gelmesiyle Türkiye'nin en şanslı esnafı oldu

Koronavirüs vakalarında artışın yaşanmasında önemli faktör olan düğünlere getirilen kısıtlamalar düğün sektörünü olumsuz etkilerken, Bulgaristanlı gelin adaylarının gelinliklerini Edirne'den almaları bölge esnafını Türkiye'nin en şanslı esnafı kılıyor.

08.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:15

Koronavirüsle mücadelede toplumun bir kısmının vurdumduymaz tavrı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'de de vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. Vaka sayılarındaki artışın en büyük etkenlerinden biri olan düğünlere getirilen kısıtlamayla salgının kontrol altına alınması amaçlanırken, düğün sektörü ekonomik olumsuzluklar yaşamaya başladı.

Edirneli gelinlikçiler, Bulgarların gelmesiyle Türkiye'nin en şanslı esnafı oldu

"BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Düğünlere gelen kısıtlamayla birlikte zor bir sezon geçireceklerini söyleyen Edirne'nin gelinlik satan işletme sahiplerinden Melek Adalı, Bulgaristan'ın PCR ve karantina zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte çok sayıda müşterinin Edirne'ye alış verişe geldiğini belirterek, gelinlik satışlarında Edirne'nin Türkiye geneline daha şanslı olduğunu söyledi. Adalı, gün içerisinde birkaç Bulgaristan vatandaşının Edirne'ye gelinlik almaya geldiğini açıklayarak, "Bu bizim için büyük şans" dedi.

Edirneli gelinlikçiler, Bulgarların gelmesiyle Türkiye'nin en şanslı esnafı oldu

"KORONAVİRÜS SADECE DÜĞÜNLERDE YOK"

Komşu bereketi nedeniyle Edirne esnafının her ne kadar şanslı olsa da Türkiye genelinde düğün sektörüyle ilgilenen işletmelerin zor durumda olduğunu bildiren Adalı, gelinlikçisinden kuaförüne, fotoğrafçısına birçok sektörün birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Düğünlere gelen kısıtlamalar ile ilgili de konuşan Adalı, koronavirüs vakalarının sadece düğünlerde olmadığını kalabalık tüm ortamlarda olduğunu anlatarak, düğün sektörüyle ilgilenen işletmelerin yaşadığı sıkıntıların duyulması çağrısında bulundu.

Edirneli gelinlikçiler, Bulgarların gelmesiyle Türkiye'nin en şanslı esnafı oldu

"EDİRNE'DE FİYATLAR UYGUN"

Gelinlik tercihini Edirne'den yapan Bulgaristan vatandaşı Esra Erşenova'da, Edirne'deki fiyatların Bulgaristan'a göre daha ucuz olduğunu belirterek, "Burası hem daha uygun hem daha kaliteli. Hem de Bulgaristan'da bu kadar model yok. Edirne'ye 6 aydır gelemedik özledik. Gezip alışveriş yapıyoruz" dedi.

Edirneli gelinlikçiler, Bulgarların gelmesiyle Türkiye'nin en şanslı esnafı oldu

Kaynak: İHA

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