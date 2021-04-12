Son Düzlük'ten yayıncılık tarihine geçecek rekor
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Son Düzlük'ten yayıncılık tarihine geçecek rekor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son Düzlük'ten yayıncılık tarihine geçecek rekor

Her hafta sonu canlı yayın yaparak Türk ulusal ve yerel yayıncılık tarihinin en uzun soluklu programı olan "Son Düzlük" 22'nci sezonunu kutladı.

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Her hafta sonu canlı yayın yaparak Türk ulusal ve yerel yayıncılık tarihinin en uzun soluklu programı olan "Son Düzlük" 22'nci sezonunu kutladı.

Türkiye'nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, her yaş ve ilgi alanına özel yayınları aboneleri ile buluşturmaya devam ediyor. At yarışı severlerin D-Smart 74'üncü Kanal'da takip ettiği Tay TV'de yayınlanan Son Düzlük programı 22'nci sezonunu kutladı. Senelerdir kesintisiz ve düzenli olarak devam eden program her hafta sonu (Cumartesi/Pazar 10: 30-13: 00) 2,5 saat canlı yayın ile Türk ulusal ve yerel yayıncılık tarihinin en uzun soluklu programı olarak rekora imza attı. Bugüne kadar ortalama 6 bin saat canlı yayın yapılan programı Hakan Cantınaz, Tolgahan İmal ve Eray Balcı hazırlayıp sunuyor. Programda atçılık sektörünün gündemi belirlenirken sadece atlara dair değil hayata dair her şey konuşuluyor, güne ait koşular değerlendiriliyor, tahmin ve yorumlar yarışseverlerle buluşuyor. Özel konu ve konuklarla sektörün dinamikleri belirlenirken konuşulan konular atçılık gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Son 10 yıldır sosyal medyadan gelen izleyici katılımlarıyla interaktif bir şekilde yapılan program, 11 Nisan Pazar günü 22'nci sezonunu kutlayarak bir rekora imza attı. Tüm ekip programın başarısını stüdyoda pasta keserek kutladı.

Son Düzlük'ten yayıncılık tarihine geçecek rekor
Son Düzlük'ten yayıncılık tarihine geçecek rekor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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