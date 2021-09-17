Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük

Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar 90+2. dakikada iptal edilen golle büyük bir yıkım yaşadı.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

90+2. dakikada kazanılan penaltıda Pelkas topun başına geldi. Yunan futbolcunun vuruşunu kaleci kurtarırken pozisyonun devamında Berisha topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu hakem, Alman forvetin penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Son dakikada büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, golün iptal edilmesinin ardından yıkımı yaşadı ve sosyal medyada bu duruma isyan etti.

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