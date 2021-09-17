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Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde 90+2. dakikada Pelkas penatı vuruşundan yararlanamazken pozisyonun devamında Berisha topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu hakem Alman golcünün vuruştan önce ceza sahasına girdiğini belirtti ve golü iptal etti. Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlar gol sevincinin kursaklarında kalmasına isyan etti.

Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar 90+2. dakikada iptal edilen golle büyük bir yıkım yaşadı.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

90+2. dakikada kazanılan penaltıda Pelkas topun başına geldi. Yunan futbolcunun vuruşunu kaleci kurtarırken pozisyonun devamında Berisha topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu hakem, Alman forvetin penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Son dakikada büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, golün iptal edilmesinin ardından yıkımı yaşadı ve sosyal medyada bu duruma isyan etti.

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Ali Gülhan
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

 Kanarya fırsat tepti! Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı

Kanarya fırsat tepti! Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı
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