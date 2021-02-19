Son dakika! Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı (2)
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Son dakika! Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı (2)

19.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:53
Son dakika! Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı (2)

Son dakika haberi... ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalanan PKK'lı terörist K.H.R.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalanan PKK'lı terörist K.H.R.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

 


Son dakika! Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı (2)
Son dakika! Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'nın bombacısı yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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