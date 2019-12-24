: Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü

24.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:56

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından, yerli otomobille ilgili ilk paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin" ifadelerini yer verildi.

İLK FOTOĞRAF BRANDALI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı Twitter hesabından paylaşmıştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

YERLİ ARABANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada.

Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette.

Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz.

Otonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi.

Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım.

Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil.

Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje.

Küresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.

YERLİ ARABA NE ZAMAN TANITILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobilin tanıtım tarihiyle ilgili sorduğu soruya, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" şeklinde yanıtladı.

ERDOĞAN, YERLİ ARABA İLE KÖPRÜDEN GEÇECEK

Türkiye'nin ilk yerli otomobili, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Törenden sonra Erdoğan, yerli otomobili kullanarak Osmangazi Köprüsü'nden geçecek.

2017 YILINDA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

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