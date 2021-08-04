Son dakika: Yeniköy ve Kemerköy enerji santrallerinde yangına karşı koordineli çalışma devam ediyor
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Son dakika: Yeniköy ve Kemerköy enerji santrallerinde yangına karşı koordineli çalışma devam ediyor

Son dakika: Yeniköy ve Kemerköy enerji santrallerinde yangına karşı koordineli çalışma devam ediyor
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, orman yangınının yaklaştığı Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde devletin tüm birimleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, orman yangınının yaklaştığı Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde devletin tüm birimleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu santrallerin 1050 megavat kurulu güçle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, santrallere yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından beri yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır. Sürecin başından itibaren devletimiz Kemerköy Bölgesi'nde yangına müdahale etmektedir. Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır."

Açıklamada ayrıca, yangın felaketi bittikten sonra başta ağaçlandırma olmak üzere bölge için tüm imkanların seferber edileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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Son dakika: Yeniköy ve Kemerköy enerji santrallerinde yangına karşı koordineli çalışma devam ediyor - Haberler Ekonomi
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