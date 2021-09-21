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Son dakika... Yayaya çarpan otomobil yoluna devam ederken kaza anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Yayaya çarpan otomobil yoluna devam ederken kaza anı güvenlik kamerasında Samsun'da yayaya çarpan otomobil yaralıyı bırakıp yoluna devam ederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SAMSUN (İHA) - - Yayaya çarpan otomobil yoluna devam ederken kaza anı güvenlik kamerasında

SAMSUN - Samsun'da yayaya çarpan otomobil yaralıyı bırakıp yoluna devam ederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil yan yoldan çıkarken k yaya Habib Kadıoğlu'na çarptı. Habib Kadıoğlu kendisine çarpan araç sürücüsüne tepki gösterdi. Araç sürücüsü çarptığı yayayı bırakıp yoluna devam etti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı Kadıoğlu 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan araç sürücüsünün tespitine çalışıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Yayaya çarpan otomobil yoluna devam ederken kaza anı güvenlik kamerasında

Son dakika... Yayaya çarpan otomobil yoluna devam ederken kaza anı güvenlik kamerasında

Son dakika... Yayaya çarpan otomobil yoluna devam ederken kaza anı güvenlik kamerasında

Son dakika... Yayaya çarpan otomobil yoluna devam ederken kaza anı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
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