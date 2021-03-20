Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)

20.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:10
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0286821,57
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,4817430,82
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0268330,57
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0443200,56
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0602190,48
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0415190,93
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9767380,67
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0205150,38
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,6097170,32
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0857550,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,0985361,91
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,8309941,90
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1565471,84
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,1720891,02
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0322790,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6455571,52
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4412931,43
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,5906061,13
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0322180,86
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,7869220,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0288920,43
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,2283510,40
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,0204010,39
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,7037080,35
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,3129070,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ak Portföy Altın Fonu0,0921710,06
TEB Portföy Altın Fonu0,0972590,05
Garanti Portföy Altın Fonu0,1141670,04
İş Portföy Altın Fonu0,0449000,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0395300,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0202660,34
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0873660,32
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9249190,32
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0639110,32
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9842030,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF701,668085-2,50
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,581141-0,66
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039609-0,43
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,081969-0,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234575-0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012421-8,35
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037647-1,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027902-1,56
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,644649-1,23
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,745647-0,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,094397-7,46
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,027371-2,58
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,084358-2,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu135,337803-2,02
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,061895-1,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,850835-5,19
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,255320-1,13
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,195866-1,06
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,128156-1,00
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022737-0,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,500564-0,86
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,152251-0,72
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,876359-0,56
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,395305-0,22
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,054677-0,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF40,569531-2,40
QNB Finans Portföy Altın BYF35,969680-2,28
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,995761-1,95
Gedik Portföy Altın Fon0,869120-0,76
HSBC Portföy Altın Fonu3,475133-0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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