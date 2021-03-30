Son Dakika | Yalıkavakspor'da antrenör Özcan üzgün
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Son Dakika | Yalıkavakspor'da antrenör Özcan üzgün

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Spor
Son Dakika | Yalıkavakspor'da antrenör Özcan üzgün

Son dakika spor haberi: HENTBOLDA Avrupa arenasında EHF Kupası'nda Lokomotiva Zagreb'le oynaması gereken tarihinin ilk yarı final maçları öncesi takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından hükmen mağlup ilan edilerek finalden olan Yalıkavakspor üzgün.

HENTBOLDA Avrupa arenasında EHF Kupası'nda Lokomotiva Zagreb'le oynaması gereken tarihinin ilk yarı final maçları öncesi takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından hükmen mağlup ilan edilerek finalden olan Yalıkavakspor üzgün. Bu sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde oynadığı 19 maçı da kazanıp şampiyonluğa koşan, Avrupa'da yarı finale kadar 5, Türkiye Kupası'nda da 3 galibiyet alıp 27 karşılaşmada 27 galibiyetle yoluna devam ederken koronavirüs kabusu yaşayan Bodrum temsilcisinde Antrenör Kıvanç Özcan, kendileri adına büyük şanssızlık olduğunu söyledi.

İlk etapta geçen hafta 4 oyuncu, 1 antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Yalıkavakspor'da PCR testi pozitif sonuçlanan oyuncu ve antrenör sayısının 15'e ulaştığını, 1 yöneticilerinin de virüse yakalandığını belirten Kıvanç Özcan, "Takımımız için her şey çok iyi giderken kötü bir dönem geçirdik. Şanssızlık oldu. Maalesef takım sporlarında virüs bulaşınca takım içinde yayılıyor. Sağlık en önemli öncelik ancak EHF'nin bu tip kararları yanlış aldığını düşünüyorum. Yarı finale kadar gelmişken final oynamaya hak kazanacak takım en azından 1 maç oynatılıp belirlenebilirdi. Maçımızı 1 hafta erteleyebilirlerdi ama yapmadılar. Daha önce Rocasa Gran Canaria'yla çeyrek finali rakipteki vakalar nedeniyle tek maç üzerinden oynamıştık. Artık lig ve kupada hedefimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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