Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.503 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.503 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.503,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.503,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan VİOP'ta, çarşamba günü alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 1.500,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek ve Kurban Bayramı tatiline girecek VİOP'ta oynaklığın yüksek olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.470 puanın destek, 1.520 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 09:36:50. #1.16#

title