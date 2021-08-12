Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 2 milyar dolarlık (2,3 trilyon won) swap anlaşması imzaladı. Anlaşma 3 yıl sürecek ve iki taraf anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu. Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

TİCARİ İSTİKRAR İYİLEŞTİRİLECEK

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.

KAVCIOĞLU GÖRÜŞMELERİN İLERLEYEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Haziran ayında Güney Kore ile olan swap görüşmelerinin ilerlediğini belirtmişti. Güney Kore'nin yanında swap görüşmeleri kapsamında Azerbaycan, İngiltere ve Malezya ile de görüşmeler yapıldığı ifade edilmişti.

TCMB'NİN ÇİN VE KATAR İLE DE ANLAŞMASI VAR

TCMB'nin Katar ve Çin ile swap anlaşmaları bulunuyordu. Son olarak Çin ile 30 Mayıs 2019'da yapılan swap anlaşması 15 Haziran 2021 tarihinde 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştı.

SWAP NEDİR?

Swap, kelime olarak değiş-tokuş veya takas anlamına geliyor. Finans piyasalarında ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/ veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasına "swap sözleşmesi" deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor. 2000'lerin sonundaki küresel likidite krizi sırasında sıkça başvurulan swap hattı uygulaması ile merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara verip, yabancı para birimi alabiliyor. Böylece piyasaya likidite sağlanarak, herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.