Son Dakika: Türkiye, sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı

Son dakika: Milliler, muhteşem geri dönüşün eşiğinden döndü. Sırbistan karşısında 2-0'dan skoru 2-2 yapan ay yıldızlılar, galibiyeti kaçırdı. Burak Yılmaz, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk golü 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'ten geldi ve soyunma odasına Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Sırplar, 49. dakikada Aleksandar Mitrovic'in penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Ay yıldızlılar, 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 1'e indirip umutlandı. 76. dakikada bu kez sahneye Ozan Tufan çıktı ve skor 2-2 oldu. Geri kalan dakikalarda millilerin baskısı başka gol getirmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Burak Yılmaz, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Türkiye, bu sonuçla 4 maç sonunda 3 puana ulaştı. Sırbistan ise 2 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakemin çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Cengiz'den pası alan Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda rakip kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.

Dakika 4: Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Hasan Ali, kaleye uzak bir mesafeden şansını denedi. Sırbistan kalecisi Dmitrovic rahat bir şekilde topu kontrol etti.

Dakika 10: Sağ kanatta topla buluşan Lazovic, pasını Aleksandar Mitrovic'e doğru göndermek istedi. Hasan Ali'ye çarpan top kornere çıktı.

Dakika 21: Sırbistan Sergej Milinkovic-Savic ile 1-0 öne geçti. Sol yapılan ortaya iyi yükselen Savic, topu kafayla ağlara gönderdi.

Dakika 25: Okay'ın hatasıyla başlayan Sırbistan atağında sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortası Mert'te kaldı.

Dakika 29: Sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in şutu auta gitti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 46: İkinci yarı başladı.

Dakika 49: Sırbistan, Aleksandar Mitrovic'in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.

Dakika 56: Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonucunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.

Dakika 64: Ceza sahası içerisinde topla buluşan Mitrovic'in vuruşunda Mert ve direk gole izin vermedi.

Dakika 65: Türkiye'nin hızlı atağında Burak Yılmaz kaleyi görür görmez vuruşunu yaptı. Sırbistan kalecisi Dmitrovic sert şutu kontrol etmeyi başardı.

Dakika 69: Kenan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Köşeyi iyi kapatan Dmitrovic gole izin vermedi.

Dakika 76: Türkiye, Ozan Tufan ile skoru 2-2'ye getirdi.

Dakika 90: Burak Yılmaz, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dakika 90+2: Karşılaşma 2-2 sona erdi.