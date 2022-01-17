Son dakika: Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç 167,5 miyar dolar
Son dakika: Merkez Bankası 2021 Kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu 167,5 milyar dolar oldu.
Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre %8,6 oranında artışla 124,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %6,7 oranında azalarak 53,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %25,4 oranında artarak 44,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre %7,5 oranında azalarak 12,6 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %0,2 oranında artarak 15,2 milyar ABD dolarına, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %16,2 oranında artışla 15,4 milyar ABD dolarına yükseldi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %32,5 oranında azalışla 10,4 milyar ABD doları seviyesine geriledi.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre %32,4 oranında artarak 39,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre %7,5 oranında azalarak 23 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %10,4 oranında artarak 75 milyar ABD doları oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %0,2 oranında artarak 65,4 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %20,1 oranında artarak 58,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Kasım sonu itibarıyla 459 milyon ABD dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 88 milyon ABD doları oldu.
2021 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %45,7'si ABD doları, %25,4'ü euro, %9,6'sı TL ve %19,3'ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
2021 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 19,9, Merkez Bankası'nın % 15,5,özel sektörün ise % 64,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.
Kısa vadeli dış borç stoku, herhangi bir tarih itibarıyla kullanımı gerçekleştirilmiş olan ve bir ekonomide yerleşik kişilerin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu; kullanım tarihinden itibaren 1 yıl içinde anapara ve/veya faiz ödemesi/ödemeleri yapılmasını gerektiren cari, şartlı olmayan yükümlülüklerin bakiyesidir.