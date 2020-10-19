Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu
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Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu

19.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:01
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor" dedi.

Cumartesi günü Karadeniz'de bulunan yeni gaz rezervini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 320 milyar metreküplük rezerve 85 milyar metreküp daha eklendiğini belirterek toplam rezervin 405 milyar metreküpe yükseldiğini müjdeledi. Erdoğan'ın açıklamaları tüm Türkiye'de heyecanla karşılandı. Konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu rezervin, 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olduğunu söyledi.

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