Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor" dedi.