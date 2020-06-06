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Son dakika: Türkiye'nin en büyük barajı olacak Yusufeli Barajı ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 milyonuncu beton dökümü gerçekleştirilen ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını söyledi.

Son dakika: Türkiye'nin en büyük barajı olacak Yusufeli Barajı ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak
06.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Ekonominin çarklarının yeniden tam güç dönmeye başladığını söyleyen Erdoğan, tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan barajın 7 yılda kendini finanse edeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu büyük değişimi kavrayamadığı için eser siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'deki köprünün son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı bize nasip oldu.

Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı hizmete sunduk. Dün Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı'ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN DAHA KARARLIYIZ"

İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız.

Bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz. Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarda Allah'ın lütfu olan suların topraklarından akıp gitmesini seyretmiştir. Tarım arazileri susuzluktan çatlarken, şehirler susuzluktan kavrulurken yağışta su her şeyi önüne alıp götürürken biz kendi insanımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyorduk. Baraj inşaası bu geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesinin sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisi baraj konusu olmuştu. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj üzerine kurmuştur. Erbakan Hoca'da da özel bir önemi vardır. 585 yeni baraj ilave ettik. 2003'ten öne ülkemiz toplam 105 adet hidroelektrik santrali inşa edebilmişti.18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha ülkemize kazandırdık. 228 gölet sayısına 329 adet daha ilave ettik. 89 içme suyu varken 247 ilave tesisi daha milletin hizmetine sunduk.

"100 KATLI BİNANIN YÜKSEKLİĞİNE EŞ DEĞERDİR"

Ülkemizde en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP bünyesindeki projelerin çok önemli bir bölümü bizim dönemimizde inşa edildi. GAP'ta sulanan arazi bölgesini yüzde 19'dan yüzde 53'e çıkardık, verimliliği artırdık. Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp dökme törenine şahitlik ediyoruz. 4'te 3'lük gerçekleşmeyi geride bırakıyoruz. Su bakımından çok önemli bir havzadır. 50 elektrik üretim tesisi faaliyet gösteriyor. Her biri devasa büyüklükteki baraj ve elektrik santralleri ülkemize hizmet veriyor. 540 megawatt kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı bu gerdanlığı imamesi durumundadır. 275 metre gövdesiyle 100 katlı binanın yüksekliğine eşdeğerdir."

Ayrıntılar geliyor...

Ekonomi Manşet

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